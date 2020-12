Aukje de Vries: "De Lelylijn moet in het verkiezingsprogramma van de VVD"

VVD-Tweede Kamerlid Aukje de Vries vindt dat de Lelylijn in het verkiezingsprogramma van haar partij moet komen. De spoorverbinding, die de Randstad via Heerenveen en Drachten met het Noorden verbindt, staat nu nog niet in het programma. Andere partijen zoals het CDA en de PvdA hebben de Lelylijn wel opgenomen in het verkiezingsprogramma. De Vries kreeg deze week te horen dat ze een derde periode door mag voor haar partij en ze kwam hoog op de lijst: op nummer acht.