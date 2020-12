Johnny Jansen ziet kansen tegen PSV: "De counter is onze kracht"

Johnny Jansen is in zijn nopjes over de komst van zesvoudig international Siem de Jong naar Fryslân. De oud-Ajacied is pas in januari inzetbaar, maar de club heeft toestemming gekregen van FC Cincinatti dat De Jong vanaf volgende week al mee mag trainen.

Jansen ziet in de nieuwe aanwinst een absolute meerwaarde voor zijn ploeg. "Hij is een ervaren speler die op een hoog niveau gespeeld en we zijn echt heel erg blij dat hij ons komt versterken. En in de kleedkamer verwachten we dat hij een verlengstuk van ons kan zijn, want hij is een intelligente jongen met wie je goed kunt kletsen over voetbal."