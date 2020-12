Vervoerder Vindicat-partybus: "Ik zit niet op deze commotie te wachten"

Burgemeester Marga Waanders van gemeente Waadhoeke zegt dat ze het bedrijf al langer in de gaten had. "De partybus rijdt al een poos heen en weer en is al eens vaker aangehouden. In ieder geval in september, toen hadden we nog met de noodverordening te maken. Toen heeft de politie hem gewaarschuwd: dit is in strijd met die noodverordening. Ook in de laatste weken zijn ze hem nog wel tegengekomen. Maar er is wel bewijs nodig dat er dingen gebeuren die niet kunnen. Het vermoeden was er wel, maar je moet iemand op heterdaad betrappen om echt wat te kunnen," zegt Waanders.

Op heterdaad betrappen

En dat is precies wat er nodig is. "Een partybus klinkt in coronatijd sowieso niet goed, maar dat is op zichzelf nog niet genoeg om op te treden. De politie was hem ook op het spoor, onze handhavers wisten er ook van. Dus hij is diverse keren aangehouden, maar dan kwam iedere keer het verhaal dat er mondkapjes werden gebruikt en dat mensen ver genoeg uit elkaar zaten. Dus dat leverde onvoldoende op."

Wel of geen toestemming?

Burgemeester Waanders geeft wel aan dat het bedrijf geen toestemming had van Veiligheidsregio Fryslân, waar het eerder wel op leek. "Ze hadden geen toestemming van de Veiligheidsregio. Dat is onzin. Ze hebben nooit een aanvraag gedaan."

Maar Kooistra vertelt dat er slechts een waarschuwing van Veiligheidsregio Fryslân zou zijn gegeven over het verkopen van drank. "Ik vind het jammer dat ze zich verschuilen. Het staat al maanden op Facebook dat we dit organiseren, de politie heeft ons ook aangehouden, de Veiligheidsregio is bij ons op bezoek geweest om ons te waarschuwen dat we geen drank mogen verkopen. We hebben geen waarschuwing gekregen dat we niet mochten rijden. En de mensen in de bus hebben een gezondheidsverklaring ingevuld en de GGD zou bij ons terecht kunnen voor de contactgegevens van de personen bij een bron- en contactonderzoek."