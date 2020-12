Shorttrackers na 291 dagen weer internationaal in actie: "Dat is lang, heftig!"

De laatste internationale wedstrijd van de shorttrackers dateert van februari dit jaar. Toen reden ze de wereldbeker in Dordrecht. "Het is gewoon al bijna een jaar geleden. Dat is lang, heftig!", concludeert Suzanne Schulting. Ze is blij dat ze, na uitstapjes op de langebaan, weer op de korte baan kan schaatsen. "Het ging makkelijk en goed. Het is lekker om weer even je versnellingen te kunnen plaatsen in een wedstrijd in plaats van in een training. Dus ik ben blij."

Ritme

Datzelfde geldt voor Sjinkie Knegt. Hij maakte in februari in Dordrecht zijn rentree na zijn ongeluk, maar dat was toen ook direct een poos zijn laatste wedstrijd. Tot vrijdag: "Het is wel fijn om weer een wedstrijdje te rijden. Ik heb er wel zin in om weer wat rondjes te rijden. Het ritme is ook heel belangrijk. Hopelijk kunnen we dat een beetje oppakken met deze wedstrijd en die van volgende week", vertelt Knegt, die doelt op het NK afstanden dat volgende week wordt georganiseerd.

Suzanne Schulting en Sjinkie Knegt: