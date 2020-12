Museum Martena in Franeker gaat volledig op de schop

De bewoners die in de loop der eeuwen in het Martenahuis hebben gewoond, worden het uitgangspunt van de nieuwe inrichting. Bijvoorbeeld Anna Maria van Schurman krijgt een studeerkamer en het verhaal van de laatste bewoner, Anna Huguenin, heeft de hoofdrol in de tuinkamer. Om het museum ook aantrekkelijker te maken voor gezinnen met kinderen komt er een zogeheten Muiseum: miniatuurkamers waar de museummuis allemaal avonturen beleeft.

Het museum wordt ook toegankelijk gemaakt voor mensen met een beperking, blinden en visueel beperkten. De zolder krijgt een tentoonstelling over verzamelen en verzamelaars in de Waadhoeke. Het museum denkt halverwege 2023 klaar te zijn met de herinrichting. In de tussentijd is het zoveel mogelijk open voor publiek.