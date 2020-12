Serge Hollander wordt de nieuwe directeur van popcentrum Neushoorn in Leeuwarden

Volgens Hollander is het een droom die uitkomt. "Neushoorn is een bijzondere plek waar popcultuur, onderwijs en cultuurproducties samenkomen en heeft alles in zich om een nog belangrijkere rol binnen de popcultuur van Nederland te spelen."

De nieuwe directeur wil actief werken aan de relaties met partners van het poppodium en nieuwe partners zoeken en vinden. "Ik beschouw Neushoorn op dit moment als een Sleeping Giant met de nodige uitdagingen, maar met een warm hart en motorblok dat klaar staat om te rocken. In een huis vol enthousiaste medewerkers en vrijwilligers, gevestigd op een prachtige plek in de steeds trotser wordende hoofdstad van Fryslân."

In goede handen

Volgens het bestuur van Neushoorn heeft Hollander een frisse, creatieve blik op de inhoudelijke programmering en alle samenwerkingsmogelijkheden. De doorontwikkeling van het centrum voor popcultuur is bij hem in goede handen, aldus het bestuur.

Serge Hollander is nu nog raadslid voor de VVD in Leeuwarden. Hij legt in december zijn raadslidmaatschap neer en vanaf 1 januari start hij als directeur bij Neushoorn.