Verdachten criminele drugsbende Wolvega 14 dagen langer in voorarrest

Een bende van zo'n 25 personen waande zich onaantastbaar in en om Wolvega. Het gaat om intimidatie van inwoners, raadsleden en politiemensen, vechterij en overlast in het horecagebied, handel in cocaïne en heroïne en crimineel en gevaarlijk gedrag. Zes van de verdachten zijn dinsdag met een grote actie in Wolvega en Heerenveen opgepakt. Burgemeester André van de Nadort van Weststellingwerf heeft inwoners van Wolvega opgroepen om aangifte te doen als ze ooit te maken hadden met de bende.

Lees hier meer over de criminele drugsbende: