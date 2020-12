Grote klus voor Harlinger tegelfabriek: 27.000 tegels voor oud Deens kasteel

"We maken de tegels met klei in een mal en daarna gaan er nog weken overheen voordat de tegels daadwerkelijk klaar zijn," vertelt directeur Oswald van de tegelfabriek. "Eerst moeten ze flink lang drogen voordat ze de oven in kunnen."

Het maken van de tegels is daarmee een proces dat veel tijd in beslag neemt. "Gelukkig hebben zij ook even de tijd," zegt Oswald. "We moeten het voor volgend jaar zomer klaar hebben, maar het slokt wel zoveel tijd op dat sommige andere projecten blijven liggen."