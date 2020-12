Sinterklaas hoort bij de risicogroep: in Joure zit hij dus maar achter glas

Personeelsproblemen

De Sint heeft wel last van personeelsproblemen. De crisis heeft ook bij hem toegeslagen. Normaal komen er tien Pieten met hem mee, nu zijn dat er nog maar twee. "Die wonen bij hem in huis," zegt juf Rinske Wierda. Zij heeft het feest dit jaar georganiseerd. "Het kan dit jaar niet zo zijn dat de school vol Pieten staat, want daar is de ruimte te klein voor. Dus hebben wij het zo gedaan. Plus: nu kunnen de meeste Pieten even rusten, want morgen moeten ze de daken op. Dan blijft Sinterklaas thuis." Rinske onderbreekt haar verhaal omdat de kinderen binnen komen rennen. Ze gaan allemaal meteen door naar de Sint.