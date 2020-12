Burenruzie in Harkema eindigt in vechtpartij en rechtszitting

Twee buren uit Harkema moesten vrijdag voor de rechter verschijnen vanwege een flinke burenruzie. De ene buurman van 70 jaar zei al jaren last te hebben van geluidsoverlast door het klussen van zijn 52-jarige buurman. In mei escaleerde het: de oudere buurman nam het geluid op dat uit het hok kwam en toen de andere buurman dat in de gaten kreeg, klom hij over de schutting en pakte hij hem bij z'n keel. Bij de vechterij raakte een van de mannen een gebroken kaak op.