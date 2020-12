Nieuw onderkomen voor tijdschrift 'de Moanne' in Leeuwarder Blokhuispoort

Bij cultureel en literair tijdschrift de Moanne verandert er de komende tijd veel: het blad verhuist van Afûk naar een nieuw onderkomen in de Blokhuispoort in Leeuwarden en vanaf volgend jaar is Tialda Hoogeveen de nieuwe eindredacteur. Verder wil het blad ook vaker van zich laten horen op andere plekken. Dat kan een expositie of literaire avond zijn, maar ook bijvoorbeeld een dichtbundel of documentaire.