Friese groothandel in speelgoed heeft het druk door 'corona-compensatiedrang'

Er gaan ook bestellingen naar Duitsland en Polen, maar de meeste goederen levert Van der Meulen in Nederland en België. "Maar internationaal worden we wel steeds belangrijker. We hebben ook meerdere merken die we internationaal mogen vermarkten, en dan proberen we natuurlijk zo ver mogelijk te komen." Ook met de coronacrisis rijden vervoerders door heel Europa, vertelt Zandbergen. "Dat is geen probleem."

Spelletjestekort

Ook Van der Meulen had last van het spelletjestekort dit jaar. "Komt het uit China, dan bestel je het in april en komt het in oktober. Op is op, je kunt het niet meer bijbestellen dan." Maar het bedrijf verkoopt ook spelletjes van een Nederlands merk, dat in Groningen wordt geproduceerd. "Dat kunnen we heel goed bijhouden."