RIVM: 123 besmettingen; hoogste aantal in bijna twee weken tijd

Er zijn de afgelopen 24 uren in Fryslân 123 coronabesmettingen bij gekomen. Dat meldt het RIVM. Dat is het hoogste aantal in bijna twee weken tijd. Op 23 november werd er voor het laatst zo'n hoog aantal besmettingen vastgesteld (125). Over de laatste maanden bekeken, waren er gemiddeld zo'n 95 positieve tests per dag.

Alle besmettingen in Fryslân sinds het begin van de uitbraak (doet de grafiek het niet goed, klik dan hier):