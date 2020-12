HEA! 'Goeie' in Warns

Wytske de Witte woont sinds twee jaar in Warns met haar man en twee kinderen. Ze heeft een heerlijk grote tuin en dat is ideaal in deze coronatijd. Haar werk in de horeca ligt stil, dus is er nu tijd voor bezinning. Wytske komt tot de ontdekking dat eigenlijk helemaal niet zo sociaal is. Hoe gaat ze dat aanpakken als de coronamaatregelen op termijn weer worden versoepeld?