Sneltrein rijdt Mantgum en Buitenpost straks met hoge snelheid voorbij

Vanaf 14 december rijdt er elk uur een extra sneltrein tussen Leeuwarden en Groningen. Ook rijdt er tussen Leeuwarden en Sneek in de spits elk uur een extra trein. Dit zorgt ervoor dat niet alle treinen meer stoppen in Mantgum en Buitenpost. Sommige treinen passeren de overwegen en perrons in deze dorpen met hoge snelheid.