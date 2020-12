GGD: Afgelopen week 703 besmettingen; jongeren meestal niet besmet op school

Over de laatste maand bekeken, waren er gemiddeld zo'n 95 positieve tests per dag. Dat is de helft minder dan de maand ervoor. Ondanks deze positieve ontwikkeling houdt GGD Fryslân zorgen over de verspreiding van het virus.

Nog steeds is ongeveer een kwart van de besmette personen zestig jaar of ouder. Het aantal besmette personen van verpleeg- en verzorgingshuizen liep op van 47 naar 51. Ook daar werden deze week 43 besmette medewerkers geteld.

Meer twintigers getest

Er zijn de afgelopen week relatief meer twintigers positief getest. Op basisscholen zijn zeven besmettingen gemeld. Op alle andere scholen bij elkaar (inclusief studenten van 18 jaar en ouder) is het vergelijkbaar met vorige week.

Het aantal afgenomen tests op de vier Friese GGD-locaties bedroeg 8.780, 800 meer dan de 7.946 van vorige week. Dat is het hoogste aantal in zes weken tijd. Sinds dinsdag kunnen mensen zonder klachten zich laten testen, met ingang van de vijfde dag van hun door bron- en contactonderzoek of de coronameldapp gestarte quarantaine.

Meer bron- en contactonderzoek

Het bron- en contactonderzoek is deze week geïntensiveerd. Dit is nodig om het virus verder op te sporen en te beperken. GGD Fryslân heeft daarvoor inmiddels zo'n 120 mensen in de arm genomen.

Bij meerdere besmettingen gelinkt aan een school verricht een speciaal onderwijsteam van bron- en contactonderzoekers van GGD Fryslân een uitgebreid onderzoek. Daaruit blijkt dat leerlingen tot 18 jaar de besmetting meestal niet op school oplopen.

Het landelijke uitgangspunt is dat lessen zoveel mogelijk fysiek doorgaan. In enkele gevallen waarbij er in of buiten een school zeer intensief contact is geweest met een positieve klasgenoot, adviseert de GGD aan deze nauwe contacten om in quarantaine te gaan. De scholen beslissen uiteindelijk zelf of zij een klas naar huis sturen of thuisonderwijs geven.

Nieuwe teststraat

GGD Fryslân neemt op 15 december een grote nieuwe testlocatie in Leeuwarden in gebruik. De zogeheten L-testlocatie komt in het WTC Expo.