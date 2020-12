GGD opent grote nieuwe sneltestlocatie in WTC Expo in Leeuwarden

GGD Fryslân heeft nu al testlocaties in Leeuwarden, Drachten, IJlst en Kollum. De L-locaties in Leeuwarden krijgt stap voor stap een capaciteit van 1.275 snelle antigenentests per dag, plus 425 gangbare PCR-tests. De GGD kiest voor een combinatie van beide, omdat een PCR-test nog altijd het betrouwbaarst is. Uiteindelijk krijgt Fryslân een testcapaciteit van 5.000 personen per dag.

Analyse duurt korter

Welke test iemand krijgt, hangt af van de persoon en de situatie. Dit komt aan de orde bij het maken van de testafspraak. Vanwege hun contact met kwetsbare personen krijgen zorgmedewerkers altijd een PCR-test. De analyse van een test duurt korter, hierdoor is de uitslag via DigiD binnen een paar uren bekend.

Momenteel test GGD Fryslân zo'n 1.600 mensen op een dag. Een uitbreiding van de capaciteit is nodig, omdat de komende tijd de drempel voor het testen van mensen zonder klachten stijgt. En om in het geval van een mogelijke volgende golf snel te kunnen testen.

Afspraak maken

Iedereen met klachten maakt nu en straks via de gebruikelijke route een afspraak voor een coronatest: online via www.coronatest.nl of telefonisch via 0800-1202. Zorgmedewerkers bellen met het landelijke prioriteitsnummer 0800-8101. De bezoekers van de L-testlocatie krijgen de uitslag niet op locatie te horen. Ze ontvangen de uitslag digitaal of telefonisch.

Met de inzet van de L-testlocatie en antigenentesten kan het bron- en contactonderzoek sneller beginnen.