Studenten voeren actie in Leeuwarden voor overgangsperiode bij beroepskeuze

De studenten halen handtekeningen op voor een petitie. "We willen graag dat er een soort overgangsperiode komt van twee jaar, waarin je veel beter wordt voorbereid op je beroepskeuze", legt actieleider Geert Oosthoek uit. "In die twee jaar zou je dan moeten kunnen snuffelen aan allemaal verschillende studies, zoals bijvoorbeeld psychologie of de hotelschool."

Volgens Oosthoek gaat er nu veel tijd en geld verloren, omdat kinderen te vroeg worden gewongen om een keuze te maken. Daardoor komen ze in studies terecht die helemaal niet bij hen passen en dat leidt tot uitval en vertraging. "Je moet al heel vroeg op de middelbare school een profiel kiezen. Daarin stop je dan vaak de vakken die je makkelijk of leuk vind, maar kijk je niet altijd naar wat je later nodig hebt. En dat beperkt uiteindelijk je keuze als je een studie moet kiezen."

De actievoerders hopen dat ze in Leeuwarden veel handtekeningen kunnen verzamelen, maar zullen daarnaast ook online actievoeren. Uiteindelijk willen ze de petitie naar de Tweede Kamer in Den Haag sturen.