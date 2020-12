Opsplitsing topamateurvoetbal in regionale competitie is 'beste oplossing'

Gevolg van de alternatieve competitie is dat de clubs dichter bij huis spelen. Dat geldt in Fryslân voor Harkemase Boys (derde divisie), Buitenpost (hoofdklasse) en ONS Sneek (hoofdklasse). "Ik geloof dat het maximaal 180 of 160 kilometer is. En dan heb je een leuke competitie, uit en thuis", zegt Heeringa.

De bedoeling is dat de nieuwe competitie half januari begint, maar Heeringa denkt niet dat dat zal lukken in verband met het coronavirus. "Je moet naar de cijfers kijken en realistisch zijn. Je moet ook naar het weer kijken."

Toch blijft hij positief. "Ik denk dat dit een goede keuze is, een mooie opzet met in principe de minste wedstrijden. Als je de competitie helemaal uitspeelt moet je 31 wedstrijden, nu 16. Dit scenario kan zelfs plaatsvinden als je het eerste weekend van maart begint. Je hebt 16 zaterdagen en dat kun je in 3,5 maanden wel uitspelen. En dan kun je ook nog eens door de week, omdat het dichter bij is."

Goed voor de financiën

Financieel is de nieuwe indeling volgens Heeringa ook beter voor de clubs. "Voor hetzelfde geld voetballen we pas in mei of in juni weer", zegt hij. "Je hebt altijd wel een aantal redenen: sportief, financieel en sociaal. Financieel is het een rampjaar, wat dat betreft. Dus je wilt eerst sportief weer beginnen. Want de jongens zijn bezig, die betalen contributie, en je krijgt het spelletje weer. Dan krijg je het sociale, dat mensen weer komen. En als die weer komen, dan komt het financieel ook weer goed."