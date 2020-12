Bijna 7.000 stemmen voor namenwedstrijd Arriva-treinen

Iedereen kon een favoriete 'bestemming' doorgeven. De afgelopen weken hebben ruim 3.000 inwoners van Fryslân en Groningen gereageerd op de vraag van Arriva om de mooiste bestemmingen in te zenden. Uit die inzendingen koos de jury 41 bestemmingen, verdeeld over de twee provincies.

In de afgelopen dagen is er bijna 7.000 keer gestemd op de kanshebbende namen. "We willen proberen de namen wel zo goed mogelijk over de twee provincies te verdelen, dus negen om negen", zegt Hettinga. "Maar de Friezen mogen nog wel een stapje zetten, want het aantal stemmen in Groningen is hoger. Ik hoop dat dat nog wel wat wordt rechtgetrokken en dat er de komende dagen flink wordt gestemd."

Top drie

De drie populairste bestemmingen in Fryslân zijn nu, in willekeurige volgorde, Oerol, Holwerd aan Zee en Oldehove. In Groningen zijn dat Museumspoorlijn STAR, d'Olle Grieze en Noar hoes. Hettinga: "Er wordt ook al flink gelobbyd door verschillende bestemmingen zelf. Dat is mooi om te zien."

Of de Friese kanshebbers met de Friese of Nederlandse naam op de treinen komen, is nog een puntje van discussie. Moet het bijvoorbeeld Holwerd aan Zee of Holwert oan See worden? "Daar hebben we straks de jury voor", zegt Hettinga. De jury was echter eensgezind over de opties die er nu liggen.

De bestemmingen met de meeste stemmen maken kans om als naam op de nieuwe treinen te komen. Uiteindelijk krijgen de nieuwe treinen van Arriva de namen van de 18 bestemmingen die begin 2021 bekendgemaakt worden. "Ik hoop dat het goed verdeeld wordt over de Friezen en de Groningers."