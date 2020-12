Mbo'ers komen door corona moeilijk aan stage in ziekenhuizen

Zo werd de stage van de 21-jarige mbo-student verpleegkunde Machteld Marra uit Garyp al twee keer afgebroken. Eerst in Duitsland, waar ze een stageplek had omdat die in Nederland al moeilijk te vinden zijn. En later vond ze toch een andere plek, maar ook daar kon ze haar stage niet afmaken.

En dat kan ze niet goed begrijpen. "Ik vind het erg scheef allemaal. Ziekenhuizen hebben mensen nodig en ze roepen ze met of zonder diploma op. Wij hebben ervoor geleerd, maar we worden er toch gewoon uitgegooid."

Ziekte van Pfeiffer

Machteld heeft de ziekte van Pfeiffer en ze denkt dat daar gebruik van maken om haar als riskant te bestempelen. Maar er zijn geen aanwijzingen dat de combinatie Pfeiffer en corona een verhoogd risico geven op besmetting. "Ze zeggen van niet, maar op basis van Pfeiffer hebben ze mij eruit gegooid. Zo kwam het op mij over", vertelt Machteld. "Dat is niet eerlijk, want iemand met Pfeiffer kan evengoed de werkzaamheden doen als iemand die geen Pfeiffer heeft."

Ze doet nu stage in een verpleeghuis, maar dat is niet waar ze wil werken. Ze wil heel graag in het ziekenhuis aan het werk. Toch blijft ze positief over haar toekomst. "Ik probeer zoveel mogelijk mijn best te doen. Ik heb geleerd dat als je maar volhoudt, je er wel komt. Uiteindelijk hoop ik dat ik er kom in het ziekenhuis."