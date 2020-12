Petitie tegen Lelylijn die mogelijk dwars door Natura 2000-gebied loopt

Van Oordt's Mesken is Natura 2000-gebied, wat betekent dat het op Europees niveau beschermd natuurgebied is. Het is voor vogels een belangrijk gebied: in de winter kom er veel trekvogels naartoe. In het gebied zijn ook zeldzame broedvogels te vinden. Daarnaast komt de zeldzame moerassprinkhaan er nog voor en is de otter en de das in het gebied te vinden.

Natuur opofferen

De Lelylijn zou daar een eind aan kunnen maken. Willems, inventarisatievrijwilliger en natuurbeschermer in het gebied, maakt zich daar grote zorgen over. Volgens hem zal voor de Lelylijn niet alleen een deel van het natuurgebied worden opgeofferd. "Er zullen ook grote oppervlaktes van het resterende broedgebied ongeschikt worden voor de bodembroeders", legt hij uit.

Vos

Voor de spoorlijn is een droog wallichaam nodig, maar daarmee wordt het gebied aantrekkelijk voor de vos."Als je in een nat beekdal kunstmatig een droog wallichaam aanlegt, lok je vossen naar delen van het gebied waar ze van nature niet voorkomen", verklaart Willems. "Juist in droge zomers kan predatie dan de genadeklap vormen voor steltlopers die in het gebied broeden." Daarnaast kan voorbijrazend treinverkeer in de winterperiode veel slachtoffers maken.