Fridays for Future houdt klimaatprotest in Leeuwarden

De actie wordt gehouden voor de Oldehove in het centrum van Leeuwarden. Er worden allemaal schoenen, die van tevoren zijn ingezameld, neergezet. Daarmee wil de actiegroep laten zien dat een grote groep mensen zich inzet voor de crisis. Daarnaast willen de actievoerders wijzen op de urgentie van klimaatprotesten.

De actiegroep kondigt de actie aan op Facebook en zegt dat ze daarbij de coronamaatregels in acht zullen nemen. "Mensen werken samen voor een gezamenlijk doel zonder fysiek bij elkaar te komen", zo is te lezen op de Facebookpagina.

Wereldwijde beweging

Fridays for Future Leeuwarden is onderdeel van een wereldwijde klimaatbeweging die wordt geleid door jongeren. Hun doel is om overheden en andere belanghebbenden aan te sporten tot actie, zodat de wereld behouden blijft voor toekomstige generaties.

De Leeuwarder afdeling van de actiegroep wil dat de gemeente Leeuwarden transparant is over klimaatverandering en haar klimaattoestand in de gemeente verklaart. Fridays for Future zegt ernaar te streven om burgers te betrekken bij het vinden van oplossingen voor het klimaatprobleem.

Het is niet de eerste keer dat Fridays for Future demonstreert in Leeuwarden. In januari en september van dit jaar waren er ook acties. Het eerste klimaatprotest in Leeuwarden was in oktober vorig jaar.