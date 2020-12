Leeuwarder studenten verruilen kamer voor werkplek in luxe hotel

De overeenkomst is op initiatief van NHL Stenden. De school betaalt voor elke werkplek een vergoeding van vijf euro. De hotels hebben ruimte genoeg over voor studenten die opdrachten willen doen of moeten leren. Er is grote vraag naar, want veel studenten zijn op zoek naar een werkplek waar ze elkaar ook kunnen zien.

PostPlaza-directeur Herman Schröder is niet bang dat het storm zal lopen in zijn grand café. "Dat zou mooi zijn, maar we mogen maar tot dertig studenten ontvangen. Daar zit een beperking op, die ook geldt voor onze hotelgasten."

Leven in de brouwerij

Voor de hotels komt er wat leven in de brouwerij. Hotelgasten zijn er wel, maar na het ontbijt vertrekken ze en voor het diner komen ze weer terug. Tussen 11.00 en 17.00 uur is er dan plaats voor studenten. Die moeten zich online inschrijven en er is een steward aanwezig die met behulp van een lijst een tijdvak reserveert.

Studenten moeten wel zelf eten en drinken meenemen, want daar kunnen de hotels niet in voorzien.