Steenbergen en Huisman grijpen naast olympisch ticket op 50 meter vrije slag

Steenbergen haalde wel de A-finale, maar eindigde daarin als achtste in een tijd van 25,52. De 17-jarige Huisman zwom in de B-finale en tikte aan na 26,49 secondes. Daarmee werd ze achtste in de B-finale en dus uiteindelijk zestiende. Om kans te maken op een olympisch ticket hadden ze onder de 24,77 moeten zwemmen.

Paralympische Spelen

Para-zwemster Liesette Bruinsma uit Wommels zwom naar 30,43. Daarmee zwom ze voor de derde keer onder de paralympische limiet. Daarmee kan een ticket haar bijna niet meer ontgaan.

Het kwalificatietoernooi duurt nog tot en met zondag. Op vrijdag staat voor Steenbergen de 50 meter rugslag op het programma. Huisman en Bruinsma (paralympisch) zwemmen dan op de 200 meter vrije slag.