Carrièreswitch voor Jelle B: van feesttenten naar schoolklas

"Ik ben overgestapt van zanger naar meester, omdat ik al zo lang gezongen heb en ik wilde op een gegeven moment wel wat anders doen. Voor de klas staan zat wel altijd al wat in mijn hoofd. Zo heb ik gewerkt bij Opus3 en ook eerder wilde ik al eens meester worden, maar doen kwam het zingen tussendoor. Op een bepaald moment dacht ik: ja, wat wil ik nu echt? En toen dacht ik: ja, dit is echt wat ik wil", zegt Jelle Broersma, die nu leerkracht is op de Burgerschool in Dokkum.

Die keuze is goed geweest, want Broersma geeft aan dat het hem goed bevalt op de basisschool waar hij nu anderhalf jaar werkt. "Hij is erg behulpzaam. Als ik iets niet snap, dan helpt hij altijd en hij legt heel goed uit", zegt een van de leerlingen.

Met een trots gevoel kijkt Jelle terug op zijn zangcarrière, maar het muziek maken heeft hij nog niet helemaal losgelaten. "Ik zing thuis veel, misschien nog wel meer dan toen ik optrad. Ook gebruik ik muziek vaak in mijn lessen, want kinderen onthouden dingen veel makkelijker met muziek."