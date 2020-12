Complete kostuumcollectie theaterkoor Animato overgenomen door Kledinguitleen Balk

Siska Lubach van de Kledinguitleen is blij met de nieuwe aanwinst. Ze raakte meteen enthousiast toen ze naar Animato ging om de kleding te bekijken. "Dan kom je daar en dan is het gewoon overweldigend. Zoveel kleren, maar dan ook zoveel mooie kleren en kwaliteit, liefde, tijd en herinneringen. Dat kregen wij er natuurlijk allemaal bij. En dat is prachtig!"

Ook Hilly Blauw van Animato heeft er een goed gevoel bij dat de kleding met liefde wordt overgenomen en verhuurd door de Balkster uitleen. "Ja, dat is het allerbelangrijkste, vinden wij. Het moet gewoon nooit voorbij gaan. En prachtig dat het dan in één keer kan weggaan."

De kleren zullen nu worden uitgeleend aan bijvoorbeeld musicals, dorpsfeesten, optochten en 'iepenloftspullen', zegt Lubach. Ze wil niet kwijt wat ze er voor heeft neergeteld. "Laat mij heel duidelijk stelle dat Animato ons heel ter wille is geweest, want wat hun collectie waard is, is niet in geld uit te drukken."