Niet-coronaproof studentenfeest in Franeker partybus: "Oerdomme actie"

Een niet-coronaproof feestje van studenten in een partybus van het Franeker bedrijf Boostbussen heeft voor opschudding gezorgd. Beelden van het feest kwamen donderdag naar buiten via verschillende media. De studenten staan zonder mondkapje dicht op elkaar in de partybus en zijn aan het dansen en het zingen. Het zou gaan om leden van het studentencorps Vindicat uit Groningen.