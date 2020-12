Meer dan de helft van de Friese dorpshuizen maakt zich zorgen over voortbestaan

Doarpswurk hoopt zowel in de gemeentelijke en provinciale politiek, als in de landelijke politiek met het rapport aandacht te vragen. "Om te kijken of we mogelijk nog wat extra compensatie-maatregels los kunnen krijgen", zegt Andreae.

Hoeveel geld er precies nodig is, weet Andreae niet. "Het hangt er ook vanaf hoelang de maatregels nog duren. De dorpshuizen mogen nu weer een beetje open, als dat straks weer wat verruimd wordt en ze kunnen weer wat omzet draaien, dan valt het misschien wat mee", zegt hij.

Verbinding

Normaal gesproken hebben de dorpshuizen de financiële zaken goed voor elkaar. "Voor zover mijn kennis gaat is er nog nooit een dorpshuis failliet gegaan", zegt Andreae. Hij hoopt dat dat ook niet zal gebeuren, want de dorpshuizen spelen volgens hem een cruciale rol in de dorpen.

"Ze zijn vooral heel belangrijk voor het ontmoeten en de verbinding. De coronacrisis treft de ouderen misschien nog wel harder, ook in het isolement. Daarvoor vervullen de dorpshuizen vaak een hele cruciale rol", zegt Andreae.