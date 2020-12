SC Cambuur op jacht naar de overwinning op Telstar: "Een lastige pot, maar ook leuk"

Michael Breij was maandag een van de spelers die na 45 minuten werd gewisseld. Het ging stroef. "Absoluut. Het was niet goed. Ook niet van mij. Natuurlijk kan ik er niet mee leven als ik gewisseld wordt, maar ja, je moet ook eerlijk zijn", zegt Breij. "Soms zijn er wedstrijden bij dat het niet lukt. Op het moment dat je gewisseld wordt ben je kwaad, maar het is gewoon een terechte wissel geweest. Ik reageerde wel even boos, maar voetbal is ook emotie. Maar het was gewoon een slechte pot van mijn kant. Meer kan ik er ook niet van zeggen".

Breij staat toch weer in de basis vrijdag, dus consequenties heeft zijn optreden tegen Jong PSV niet. "Ik ben over het algemeen tevreden over hoe het gaat aan de rechterkant. Ik ga morgen weer gas geven en dan hoop ik langer te spelen dan 45 minuten."