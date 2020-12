Topdrukte bij PostNL: Friese pakketten kunnen vertraging oplopen

Ook op zondagen wordt er nu doorgewerkt in het Leeuwarder depot. Dat staat bekend als een van de grootsten van ons land. Met 5.500 bezorgritten tegen 4.5000 normaal gesproken zijn er ook veel meer extra bezorgers op pad;. De sorteercentra krijgen de pakjes van grote vrachtwagens. Daarvan rijden er nu 1.150 rond, terwijl dat er normaal 940 zijn.

Pakketjes later retour sturen

"We vragen de mensen nadrukkelijk om zendingen die nu retour gaan na het weekend te doen. Zo willen we de druk iets van de ketel halen, want het is echt topsport wat we op dit moment van onze bezorgers vragen", zo zegt Richard Kooijman van het sorteercentrum in Leeuwarden.

Op de meest drukke dagen deze maand zal de piek in de post die wordt rondgebracht, oplopen naar 1,5 miljoen pakketten per dag.