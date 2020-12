Tien Friese gemeentes hebben nog nooit een vrouwelijke burgemeester gehad

In Fryslân gaat het volgens Brok heel goed. Van de achttien burgemeesters zijn er zes vrouw. Ook de dijkgraaf is een vrouw. Vijf vrouwelijke burgemeesters zijn gekomen in de tijd dat Brok commissaris is. Dat is een positieve ontwikkeling vindt Jannewietske de Vries, burgemeester van Súdwest-Fryslân. "Met Brok hebben we een hele actieve commissaris op dit gebied. Vrouwen zijn in opmars in Fryslân."

Nog geen vrouw in tien gemeentes

Toch heeft die opmars tien gemeentes nog niet bereikt. Er is nog nooit een vrouw burgemeester geweest in Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, De Fryske Marren, Harlingen Heerenveen, Ooststellingwerf, Smallingerland, Weststellingwerf en Noardeast-Fryslân. (Dongeradeel had eerder wel een vrouw aan het roer. Die gemeente ging op 1 januari 2019 op in Noardeast-Fryslân).