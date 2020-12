Operaasje Fryske Flagge: Doorstart van Friese studentenvereniging Aldgillis in Delft

Marten komt uit Wommels en is student Werktuigbouwkunde in Delft, een studie waar hij al zeven jaar mee bezig is. "Ik wil niet zeggen dat ik een eeuwige student ben, maar misschien wel een beetje", zegt hij lachend. Hij vertelt dat hij het ontzettend naar zijn zin heeft in Delft, maar toch misten hij en zijn Friese huisgenoten iets.

Toen ze er op de reis terug naar Wommels toe achterkwamen dat het Friese studentengezelschap Aldgillis in Delft al twintig jaar slapende was, besloten ze daar iets aan te doen. "Wij zeiden: 'dit kan natuurlijk niet'." Volgens Marten begint de vereniging nu zo langzaamaan weer van de grond te komen. "Het heeft natuurlijk draagvlak, want de Friese vlag in Delft, dat trekt mensen aan, ze willen daar natuurlijk bij."

Zeuren over de melkprijs

"Ik heb Friese huisgenoten, ik kan thuis Fries praten. In plaats van jenever hebben wij ook wel eens berenburg. Maar dat is niet voor iedereen het geval." De Friese cultuur is volgens Marten toch wel iets anders dan de sfeer die er in Delft hangt. "Zeuren over de melkprijs die te laag is, dat kan niet overal." Met Aldgillis hebben de Delftse Friezen een platvorm opgebouwd waar dit wel kan.

Bekende oud-leden van Aldgillis zijn Jan Sipkema en Henk Kroes, oud-voorzitters van de vereniging en ook van De Friesche Elf Steden. Dat er in de afgelopen twintig jaar zowel geen Aldgillis en geen Elfstedentocht is geweest, is volgens Marten dan ook geen toeval. "Mijn insteek is, dat dat de enige reden is dat er geen Elfstedentocht meer is geweest." Of Marten ook voorzitter van Aldgillis én voorzitter van De Friesche Elf Steden zal worden, laat hij nog in het midden.

Het graf van koning Aldgillis

Eerder al zeiden de Wageningse en Groninger studentenverenigingen al dat het coronavirus hen beperkte in het werven van nieuwe leden, en dat is in Delft niet anders. Potentiële nieuwe leden aan de vereniging binden, is lastig wanneer er geen activiteiten zijn. Zou zou de grand opening van Aldgillis dit jaar in Stavoren zijn, bij het graf van koning Aldgillis, net zoals de vereniging daar vroeger ook een activiteit had.

Dat kon door corona dit jaar echter niet doorgaan. "Dat hebben we verplaatst naar volgend jaar. Maar er komt binnenkort in Stavoren weer een Aldgillis activiteit, en daar is natuurlijk iedereen welkom!"