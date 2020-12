Vier aanhoudingen in onderzoek naar drugshandel in Leeuwarden

De politie kreeg meldingen dat een aantal Rotterdammers bezig waren met drugshandel in Leeuwarden. Toen werden twee Rotterdammers opgepakt met veel drugs. Door verder onderzoek kwamen de vier verdachten in beeld.

Woensdag werden twee van de verdachten opgepakt op de Drachtsterweg in Leeuwarden. De politie vond bij hen 50 gram heroïne en 50 gram cocaïne. Op dat moment werden ook huizen in Sneek en Hurdegaryp doorzocht. In Sneek werd cocaïne en XTC gevonden en in Hurdegaryp trof de politie heroïne, xtc en een pillenmaker tegen.

Luxueus leven

De Rotterdammers worden gezien als coördinatoren van de handel. De verdachten vielen op doordat ze geen inkomen hadden, maar wel luxueus leefden. "Op papier hadden de verdachten geen bezit of inkomen en geen vaste woon-of verblijfplaats", zegt teamchef Klaas Dunnink van de Leeuwarder politie.

"Toch reden ze in gehuurde auto's bij diverse autohuurbedrijven. Ook gaven ze het nodige geld uit aan luxe kleding en andere spullen. De drugshandel werd in deze groep goed georganiseerd. Deze handel in drugs gaat doorgaans hand in hand met andere vormen van criminaliteit, zoals het witwassen van het geld. Het leek alsof deze verdachten van de lucht leefden."

Alle verdachten zitten vast en zullen verhoord worden over hun betrokkenheid bij de zaak. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.