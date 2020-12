Politiek pakt door op MSC Zoe-dossier: overleg op komst met verzekeraars

De minister reageerde enthousiast op de suggestie van D66-Kamerlid Rutger Schonis om in gesprek te gaan met de verzekeraars van containerschepen. Die hebben alle belang bij het voorkomen van rampen zoals met de MSC Zoe. Het schip verloor in de nacht van 1 op 2 januari 2019 342 containers in zee boven de Waddeneilanden. De verzekeraars draaien op voor de schade, inclusief de kosten voor het opruimen.

Van Nieuwenhuizen verwacht in het eerste kwartaal van 2021 duidelijkheid te krijgen over de schadevergoedingen. In de tussentijd kan zij wel met de verzekeraars om tafel, aldus Schonis. "Ik heb vorige week met de verzekeraars gesproken. Ze zeggen zelf ook dat er telkens één partij is die de schade moet betalen. Wij willen best nadenken of wij onze voorwaarden kunnen aanpassen in onze verzekeringspolissen. En dus: minister, ga met ze in gesprek. Dat heb ik hier gevraagd en ik ben blij dat ze dat gaat doen."

Rampenplan

De minister zegde ook toe dat het rampenplan volgend jaar wordt bijgewerkt, zodat ook vervuiling door containers er onder valt. Nu houdt het alleen rekening met het aanspoelen van olie en walvissen.