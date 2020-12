HEA! Negentig jaar zusjes

De eeneiige tweeling Janny en Eesje Schotanus wordt donderdag negentig jaar. De zussen werden geboren op 3 december 1930 in Stavoren. Niet alleen lijken ze veel op elkaar, in hun levens lopen dingen ook vaak gelijk op. Ze trouwden op dezelfde dag, werkten beide in de vishandel en zijn ook beide al weer heel wat jaren weduwe. En nu wonen ze beide in het verzorgingstehuis in Workum, waar ze veel aan elkaar hebben.