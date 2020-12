Honderden kilo's vuurwerk gevonden in Leeuwarden en Dokkum: "Levensgevaarlijk voor de omgeving"

In Leeuwarden vond de politie een auto die volgeladen was met meer dan 200 kilo vuurwerk. Een 31-jarige Leeuwarder werd aangehouden. In een woning in Dokkum werd ook zo'n 200 kilo vuurwerk gevonden, de 28-jarige bewoner werd aangehouden. Op beide plekken was het vuurwerk niet veilig opgeslagen.

Onveilig

Het vuurwerk zorgde voor gevaarlijke situaties, zegt woordvoerder Ingrid Coenen van de politie. "Zoveel kilo in een auto is gewoon levensgevaarlijk voor de omgeving. De auto stond ook in een woonwijk, dat is zorgwekkend. Als het om deze hoeveelheden gaat, brengt dat gevaar met zich mee. Je kan je voorstellen wat er gebeurt als daar vuur bijkomt."

Vorige week werd bij acties in gemeente Waadhoeke ook al 400 kilo zwaar vuurwerk aangetroffen.