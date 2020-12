Honderden kilo's vuurwerk gevonden bij acties in Leeuwarden en Dokkum

In Leeuwarden vond de politie een auto die volgeladen was met meer dan 200 kilo vuurwerk. Een 31-jarige Leeuwarder werd aangehouden. In een woning in Dokkum werd ook zo'n 200 kilo vuurwerk gevonden, de 28-jarige bewoner werd aangehouden. Op beide plekken was het vuurwerk niet veilig opgeslagen.

Vorige week werd bij acties in gemeente Waadhoeke ook al 400 kilo zwaar vuurwerk aangetroffen.