Nelleke IJssennagger nieuwe directeur Fryske Akademy

Nelleke IJssennagger werd geboren in Hengelo in Overijssel in 1986. Ze heeft binnen en buiten Fryslân haar sporen verdiend in de wetenschap en als organisator van programma's en projecten. Zij was eerder conservator bij het Fries Museum en docent aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Momenteel is ze curator bij de National Trust in Cornwall (VK). Ze studeerde Scandinavische Talen en Culturen aan de RuG en deed daar vervolgens de Research Master Classical, Medieval and Renaissance Studies. In 2017 promoveerde ze ook aan de RuG op het proefschrift Central because Liminal: Frisia in a Viking Age North Sea World.

Energieke wetenschapper

De Raad van Toezicht van de Fryske Akademy is erg ingenomen met de benoeming. Prof. Jacob Fokkema, voorzitter van de Raad van Toezicht: "Met Nelleke IJssennagger krijgt de Fryske Akademy een energieke wetenschapper als bestuurder, die thuis is in Fryslân." De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en provincie Fryslân hebben positief geadviseerd over de benoeming.

De Fryske Akademy, opgericht op 10 september 1938, legt zich toe op het doen van fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek naar de Friese taal, geschiedenis en maatschappij. Sinds 1990 is de Fryske Akademy gelieerd aan de KNAW.