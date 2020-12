Súdwest-Fryslân opent meldpunt voor gedupeerde families kindertoeslag

De Belastingdienst heeft toegezegd gedupeerde gezinnen te compenseren, maar onduidelijk is of deze compensatie voldoende zal zijn. "Om te voorkomen dat de problemen groter worden willen wij graag in contact komen met deze gezinnen", zegt wethouder Gea Wielinga.

Het is niet bekend hoeveel mensen in Súdwest-Fryslân in de problemen zijn gekomen door fouten bij de Belastingdienst. Er hebben zich inmiddels 32 gezinnen uit Súdwest-Fryslân gemeld bij de Belastingdienst. Vanwege de privacyregels mag de Belastingdienst geen namen doorgeven aan de gemeente. Wel geeft de Belastingdienst bij gedupeerden aan dat ze voor hulp terecht kunnen bij de gemeente.

Het leven weer op de rit

"Voor mensen die gedupeerd zijn door de Belastingdienst kan het moeilijk zijn om nu hulp te vragen bij de gemeente", zegt Wielinga. "Toch willen we juist deze mensen vragen om zich bij ons te melden. Dan kunnen we met elkaar kijken wat nodig is om het leven weer op de rit te krijgen. Op wat voor manier dan ook."

Het gemeentelijke meldpunt voor gedeputeerden van de kinderopvantoeslag is bereikbaar via het telefoonnummer 14 0515 of via het contactformulier op de website van de gemeente.

Andere meldpunten

Eerder openden ook gemeenten Leeuwarden, Heerenveen, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen al meldpunten voor gedupeerde families.