Flyers hopen op renovatie ijshockeyhal: "We willen een huis voor de club"

Voor de renovatie liggen er nu drie opties: een goedkopere variant van twee miljoen euro waarbij de betonvloer, de boarding, de verlichting en de ventilatie aangepakt worden, en twee duurde opties met in beide versies een uitbouw waarbij dan een kantine in gevestigd wordt.

"Het is heel simpel, Thialf is nu een hal waar we trainen en wedstrijden spelen, maar het is geen thuis voor ons. Bij jeugdwedstrijden en recreatiewedstrijden is niets te krijgen, we willen graag een eigen kantine hebben. Een huis voor de club", zegt Hoekstra. "Dan kunnen we net als voetbalclubs geld genereren, dat zou extra inkomsten voor de hal kunnen opleveren."

Exploitatie wordt moeilijk

Volgens Hoekstra kon het niet aanpakken van de hal wel eens leiden tot het einde van de Flyers. "Dat betekent dat de exploitatie heel moeilijk wordt. Dan ben je beperkt door een situatie waar je niets meer uit kan halen en dan denk ik dat ijshockey het lastig zal hebben om te overleven."

Volgens Hoekstra is het scheiden van de 400-meterbaan en de ijshockeyhal het onderzoeken waard. "Dan kan je de exploitatie echt toeschrijven naar de baan. Je moet je afvragen, moet je een directie zetten op één ijsbaan? Je zou ook met inzet van vrijwilligers veel kunnen doen."