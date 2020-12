Duizenden mensen missen diagnose door corona: "Veel blijven onder de radar"

Veel Nederlanders lopen dus rond met een ernstige, mogelijk kwaadaardige ziekte, die nog niet ontdekt is. Voor een aanzienlijk deel van deze patiënten bestaat een goede behandeloptie, mits behandeling niet te lang wordt uitgesteld. Verder uitstel betekent dat zij pas bij een specialist komen in een ernstiger stadium van hun ziekte. Dat is ongunstig voor de prognose.

Bevolkingsonderzoek

Tijdens de eerste coronagolf werd de reguliere zorg bij huisartsen en in de ziekenhuizen op een laag pitje gezet. De bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhals-, borst- en darmkanker werden tijdelijk stopgezet. Dat heeft geleid tot een sterke daling van het aantal diagnoses, blijkt uit de cijfers van pathologen, die zich bezighouden met het stellen van diagnoses op basis van weefselonderzoek.

"Dat is pas laat in de coronagolf weer op gang gekomen en dat betekent dat er langs die weg veel diagnoses niet zijn gesteld", zegt Groeneveld. Een andere verklaring is volgens haar dat de diagnose kanker veel voorkomt bij oudere en kwetsbare mensen. "Juist die categorie vermijdt nu uit angst voor corona de huisarts of specialist."

Te grote achterstanden

In haar eigen praktijk denkt Groeneveld dat ze vier of vijf patiënten tegenkwam van wie ze liever had gezien dat ze eerder aan de bel trokken. "Ik verwacht van collega's in de rest van het land dat ze dezelfde ervaring hebben", legt Groenveld uit. In haar eigen praktijk zorgde dat gelukkig niet voor fatale gevallen.

Of de situatie snel zal verbeteren, is maar de vraag, omdat ziekenhuizen hun handen nog steeds vol hebben aan de zorg voor coronapatiënten. De tweede coronagolf waar we in zitten, zal waarschijnlijk nog wel even aanhouden en tegen het eind van de golf zullen de achterstanden zo groot zijn dat het lastig wordt om die in te halen.

"Als je twijfelt over of een klacht gezien moet worden, blijf dan niet weg", roept Groeneveld op. "Van telefoneren krijg je geen corona, dus overleg met ons!"