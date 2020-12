GGZ Friesland: vertrek psychosezorgteam heeft geen gevolgen voor patiënten

De GGZ is bezig met de vorming van regionale teams. "We willen dat patiënten de zorg binnen handbereik hebben. Daarom maken we als GGZ Friesland deze beweging, bedoeld om die zorg juist dichter bij hen te brengen", zegt Timo de Grefte, van de Raad van Bestuur van GGZ Friesland.

Geregionaliseerde zorg

Door het regionaliseren van de zorg zou het VIP-team, bestaande uit onder anderen psychiaters, gezondheidszorgpsychologen en verpleegkundig specialisten, ophouden te bestaan.

De Grefte zegt het jammer te vinden dat het team GGZ Friesland verlaat. "We hadden graag gehad dat ze met ons mee de zorg verder wilden ontwikkelen. Gelukkig zijn er binnen de organisatie natuurlijk veel meer specialisten die deze zorg kunnen bieden, dus zullen wij ook straks complete, integrale zorg blijven leveren, alleen nu nog dichter bij huis."

GGZ Friesland zegt het vertrekt van het VIP-team 'adequaat' op te zullen vangen en dat verwijzing voor psychosezorg gewoon door kunnen gaan. In de toekomst zal dat wel vaker 'dichtbij de patiënt' of zelfs bij mensen thuis zijn.