Onbekend maar toch bemind: dit weten Friezen van Grutte Pier

In het onderzoek is Friezen gevraagd naar hun kennis én naar hun mening over de Friese krijgsheer. De kennis over de man valt een beetje tegen. Redelijk bekend is dat hij geen mythe was, maar een echt bestaand persoon: Pier Gerlofs Donia. Dat weet 85 procent van de ondervraagden. Grutte Pier leefde van 1480 tot 1520, maar dat weet maar de helft van de Friezen.

'Die van de Slag bij Warns?'

In 1345 versloegen de Friezen de Hollanders bij Warns, tijdens de zogenaamde Slag bij Warns. Vier op de tien Friezen denken dat Grutte Pier bij deze slag betrokken was, maar de iconische vrijheidsstrijder was toen nog niet geboren. Ook Koning Redbad was geen tijdgenoot van Grutte Pier, al weet maar één op de vijf Friezen dat zeker. De rest van de Friezen heeft geen idee of Redbad en Pier tijdgenoten waren of denkt zelfs dat ze dat wél waren.

Grutte Pier leefde ruim 800 jaar later dan Koning Redbad. Ondanks het feit dat de gemiddelde Fries niet erg veel van Grutte Pier weet zegt ook maar 40 procent van de Friezen dat ze meer over hem willen leren.