Psychosezorgteam van GGZ Fryslân over naar KieN

"Met onze overstap garanderen we dat we onze huidige én toekomstige cliënten de best mogelijke zorg kunnen blijven geven", aldus Nynke Boonstra, hoofd van het VIP-team. "De samenstelling van het team en onze werkwijze blijven gelijk. Ook bij KieN hebben we voor hulp bij een psychose géén wachtlijst. Vanaf 1 januari 2021 kunnen nieuwe cliënten en zorgprofessionals met vragen en aanmeldingen bij KieN VIP terecht."

Regionale zorg

Aanleiding voor het team om gezamenlijk bij KieN in dienst te treden is de beslissing van GGZ Fryslân om haar zorg regionaal te organiseren. Dit heeft tot gevolg dat specialistische teams, waaronder het team Vroegtijdige Interventie bij Psychose (VIP), worden opgeheven. De professionals worden ondergebracht bij generieke behandelteams.

"De wens om GGZ-zorg dichterbij cliënten te organiseren, juich ik natuurlijk toe", zegt Boonstra. "Maar niet als daarmee waardevolle kennis en expertise over een zeer kwetsbare cliëntengroep verloren gaan. Dat is wat er met het opheffen van het VIP-team dreigt te gebeuren."

Hoogspecialistische hulp

In 2008 nam Boonstra, verpleegkundig specialist GGZ en lector Zorg en Innovatie in de psychiatrie aan NHL Stenden, bij GGZ Fryslân het initiatief om (op basis van inzichten uit haar proefschrift) VIP-zorg op te zetten: hoog-specialistische hulp voor mensen die een psychose doormaken. In Fryslân gaat het jaarlijks om zo'n 200 nieuwe cliënten.

"We hebben onze deuren met liefde voor het VIP-team opengezet", zeggen psychiater Elbert-Jaap Schipper en klinisch psycholoog Charlotte van der Wall, mede-oprichters en directeuren zorg bij KieN. "Inhoudelijk sluit hun aanpak naadloos aan op onze werkwijze: persoonlijk, open en op maat."