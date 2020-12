Sluiting zuivelfabriek Dronryp niet meer te keren: "Dit moeten we gewoon accepteren"

"We wisten dat er een herstructurering gaande was, dan hoop je dat de locaties in je gemeente zoveel mogelijk gespaard worden. Maar niet dus", zegt De Pee. "Dat is triest voor een dorp, zeker als het zo lang geschiedenis heeft met zo'n bedrijf."

Gemeente Waadhoeke kan niets meer doen aan de beslissing, zegt De Pee. "Dat is heel lastig. We hebben wel contact met het bedrijf zelf gehad en ik heb gehoord dat ze een goed sociaal plan hebben. Dit besluit moeten we gewoon accepteren, het enige wat we kunnen doen is meeleven en nog eens kijken wat er met die locatie kan gebeuren."