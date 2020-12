Corné van de Erve over dreigement openen horeca: "Ze staan met hun rug tegen de muur"

Horecaondernemers in Leeuwarden en zo'n vijftig andere plekken in Nederland dreigen op 17 januari open te gaan, ook als dat niet mag. Volgens de ondernemers is de maat nu echt vol. Ze zeggen het vertrouwen in het kabinet op omdat ze op omvallen staan en steun van de overheid uitblijft. Van Erve voelt hun emotie: "Stel je voor dat je negen maanden geen salaris krijgt en je collega wel, terwijl je vaste lasten doorgaan. Ik snap dat ze perspectief willen."

Burgerlijke ongehoorzaamheid

Hoewel hij hun steunt, moedigt hij horecaondernemers aan om de regels niet te breken. "Mijn steun is moreel. Ik kan niet zeggen dat ze allemaal voor burgerlijke ongehoorzaamheid moeten gaan", zegt hij. De ondernemers hebben het nu al lastig en Van de Erve kan het niet over zijn hat verkrijgen ze in nog meer problemen komen. "Ik kan niet zeggen dat ze een boete en definitieve sluiting moeten riskeren. Heel diep in mijn hart wil ik hen misschien wel oproepen, maar het kan niét."

Wrang

De situatie is volgens Van de Erve erg zuur. "Wij krijgen te horen dat het aan de horeca ligt." Tegelijkertijd zijn de winkelstraten in de weekenden overvol en ontving de Efteling meer dan 100.000 bezoekers. Dat frustreert hem: "Dat zijn meer gasten dan wij in één weekend in heel de horeca in Fryslân ontvangen. Dat is hartstikke oneerlijk en onbegrijpelijk!", zegt hij geëmotioneerd.

Van de Erve hoopt simpelweg op antwoorden van het kabinet. "Zodat wij en onze gasten kunnen begrijpen waarom ze wel buiten de drukte in mogen, maar dat de horeca dicht is."

Overheidssteun

Het kabinet overlegt nu over een tijdelijke versoepeling voor de horeca rond de feestdagen. Of dat echt wat uithaalt, kan Van de Erve zo snel niet zeggen. "Als ze open mogen met maximaal tien gasten, dan niet. De kosten zijn dan hoger dan de baten." De financiële steun van de overheid is daarin lang niet genoeg. "We zijn nu op alle manieren aan het lobbyen en trekken en duwen om er maar beweging in te krijgen, maar het is moeilijk."