Waddenbelevingscentrum De Noordhoren van Holwerd naar Leeuwarden

Ook de schelpen, informatiematerialen en een slikbak, waarin eb en vloed wordt nagebootst, verhuizen uit De Noordhoren naar AquaZoo. Dieren die een nieuw onderkomen vinden in het park bij Leeuwarden zijn krabbetjes, schelpdieren, tongen, schollen, puitalen, zeenaalden, zeedonderpadden en hondshaaien. Deze zijn al eerder overgebracht naar een tijdelijke verblijfplaats in Delfzijl, waar ze wachten tot ze in hun nieuwe onderkomen terechtkunnen.

Volgende stap

Bestuurslid Maja Geluk is blij dat het verhaal van het Waddenbelevingscentrum op deze nieuwe locatie een nog groter publiek zal bereiken. "De kerk in Holwerd is een fantastische plek en we zijn dankbaar dat we daar de kans hebben gekregen om dit centrum op te starten. Maar het is nu tijd voor de volgende stap. In AquaZoo kunnen we nog beter alle bijzondere dieren en planten die in de Waddenzee leven laten zien."