Docent gefrustreerd over online lesgeven: 'Hoe langer het duurt, hoe zwaarder het wordt'

Op Twitter deelde hij dat de online lessen een drama zijn: 'Klas reageert weer niet. Camera's massaal uit. Het lukt me niet. Het voelt alsof ik me wentel in zelfmedelijden. Ik kap ermee'. "Ik gebruikte sociale media even als lerarenkamer", licht Berghoef toe. Die plek mist hij nu hij zijn collega's bijna niet meer fysiek ziet. "Je deelt je zorgen altijd even in de docentenkamer en dan ben je er wel weer klaar mee, maar dat mis je nu."

Toen de online lessen aan het begin van de lockdown begonnen, was het even flink zoeken naar het het goed werkte. Maar Berghoef was er na een paar weken alweer klaar mee. "Ik dacht: dit moet toch beter gaan? Je moet er ritme en souplesse in krijgen. Maar naarmate het langer duurt, vind ik het echt zwaarder worden. Het is gewoon echt heel anders dan fysiek lesgeven."

Leerlingen hebben het moeilijk

Wat Berghoef het meest aan het hart gaat, is dat hij ziet dat leerlingen het ook moeilijk hebben. "Ik maak me er steeds meer zorgen over hoe dit jongeren qua mentale gezondheid treft." Voornamelijk het gebrek aan perspectief en de uitzichtloosheid en de grote hoeveelheid informatie die ze over zich heen krijgen, speelt hen parten. "Ik kan me voorstellen dat je daar als jongere ontzettend onrustig van wordt."

Zo nu en dan ziet Berghoef leerlingen voor de camera die er futloos of zelfs ongelukkig uitzien. Daar schrikt de docent erg van. "Dat raakt me. De lockdown hakt er gruwelijk hard in bij sommige jongeren..."

School is meer dan kennisoverdracht

Het kabinet neemt op 8 december een besluit of de scholen een week langer dicht moeten blijven in de kerstvakantie om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Als dat doeltreffend is, vindt Berghoef dat geen verkeerd besluit. "Maar bedenk wel dat het behoorlijk ingrijpend kan zijn voor een grote categorie jongeren." School is volgens hem meer dan kennisoverdracht. "Op school kun je even vergeten wat er speelt en kunnen jongeren elkaar ontmoeten. Het is geen makkelijke beslissing. "