Friese campagne: sneeuwklokjes of sieruien planten voor een betere biodiversiteit

Daarom kwam er al snel een nieuwe actie: zo konden deelnemers aliums (sieruien) kopen en planten. Daarmee kunnen vogels in het voorjaar nestjes bouwen. "Dat zorgt weer voor nieuwe vogeltjes die samen met jou fluitend van plezier wakker worden in het voorjaar!", valt te lezen op de website van Wat zullen we nou beleven?.

Egelhuisjes

Vrijdag gaat er een nieuwe actie van start. Dan zijn de vogel- en egelhuisjes in de aanbieding bij tuincentra. Bokma: "Dat is een makkelijke manier om te helpen." Dat mensen nu veel thuiszitten in verband met de coronamaatregelen zorgt er volgens Bokma ook voor dat mensen zich veel inzetten. "We hebben voor iedereen wel iets te doen!"

Hoe de campagne er volgend jaar zal uitzien, is nog niet duidelijk. Bokma: "We passen het ieder jaar aan aan de omstandigheden. Er zal volgend jaar vast weer iets zijn waar we op kunnen inspelen."